İsmail Küçükkaya'dan iş arkadaşı Fatih Portakal için veda mesajı yayınladı

İsmail Küçükkaya,istifa ederek emekliliğe ayrıldığını duyuran FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal için veda mesajı paylaştı.

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"Verdiğin kararın hayırlı olmasını dilerim." diyen Küçükkaya, Bu, eşine en güzel ‘armağan’ oldu. Yılın transferini o yaptı. Huzur ve sağlık diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Benim ve Türkiye için unutulmaz"

Küçükkaya, paylaşımında şunları kaydetti:

Yolun açık olsun sevgili @fatihportakal 7 yıl yol arkadaşlığı yaptık. Ben sabah, sen akşam. Bir de seçim geceleri. Benim ve Türkiye için unutulmaz. Verdiğin kararın hayırlı olmasını dilerim. Bu, eşine en güzel ‘armağan’ oldu. Yılın transferini o yaptı. Huzur ve sağlık diliyorum.