BIST 1.104
DOLAR 7,40
EURO 8,75
ALTIN 458,45
HABER /  SPOR
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Göztepe'de pozitif koronavirüs vakası

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yurt dışından yeni transfer ettiği bir oyuncuda pozitif sonuca rastlandığı bildirildi.

Abone ol

Göztepe, yeni sözleşme imzalanan futbolculardan birine yapılan korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcunun takımın Afyon kampına dahil edilmediği bilgisini verdi.

Göztepe, bir futbolcusunda korona virüse rastlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımız ile yeni sözleşme imzalayan oyuncumuza yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Afyon kampına dahil edilmeyen oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'doğalgaz' açıklaması! Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
Taksim’de saldırı hazırlığındaki IŞİD’li terörist yakalandı
Ahmet Hakan'dan bomba Fatih Portakal yorumu
Fatih Altaylı: Kasımpaşa geçmişte Trabzonspor'a da kıyak yaptı
Manisa'da test sonucu pozitif çıkan hasta otobüste yakalandı herkesi riske attı
ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: 'Erdoğan çok iyiydi'
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'den denize atık su salındığı iddiası
Kişiden kişiye bulaşıyor! Uzmandan uyuz hastalığı uyarısı
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs kazası! Bir asker daha şehit oldu
Adil Rami'ye İtalyan kancası kulüp başkanı doğruladı
Bakan Pakdemirli: Adana Kozan'daki yangın kontrol altında
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkası yerine gelen Selçuk Tepemi kim?
Yorumlar