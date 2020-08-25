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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'doğalgaz' açıklaması! Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz cuma günü müjdesi duyurulan doğalgaz keşfi ile ilgili ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, 5 gün süren sessizliğinin ardından yaptığı açıklamada, 'Ülkemizde doğalgaz bulunması bizi sadece sevindirir, memnun eder.' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinde bulunan en büyük doğalgaz rezervi keşfini geçtiğimiz cuma günü kamuoyuna duyurdu. Açıklama öncesi 'müjde' diye tabir edilen keşif taraflı tarafsız herkesin gururlanmasına sebep oldu. Ancak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Karadeniz'deki tarihi keşif sonrası adeta sessizliğe gömüldü. Ve hatta parti teşkilatına 'konuşmama' talimatı verdiği öne sürüldü. Gelinen noktada Kılıçdaroğlu, doğalgaz ile ilgili düşüncelerini ilk kez bugün paylaştı.

"Doğal gaz bulunması bizi sadece sevindirir"

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre CHP Lideri, bulunan gazdan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu tam olarak şunları söyledi;

"Ülkemizde doğalgaz bulunması bizi sadece sevindirir, memnun eder. Yeter ki elde edilecek kaynak millet için kullanılsın. Vatandaşın sorunları için kullanılsın" 

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