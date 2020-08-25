Mersin'de askerleri taşıyan otobüs kazası! Bir asker daha şehit oldu

MERSİN’in Mut ilçesinde otobüsün, şarampole yuvarlanması sonucu 2 şoförün hayatını kaybettiği, 4 askerin şehit olduğu kazada yaralanan askerlerden Cihat Şengil de tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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Mersin’in Mut ilçesinde 4 askerin şehit olduğu, 2 şoförün de hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan Cihat Şengil, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bu sabah şehit oldu.

Şehit Cihat Şengil’in işlemlerin ardından Eskişehir’e gönderileceği ve orada defnedileceği öğrenildi.