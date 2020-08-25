BIST 1.104
DOLAR 7,40
EURO 8,75
ALTIN 458,45
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Mersin'de askerleri taşıyan otobüs kazası! Bir asker daha şehit oldu

MERSİN’in Mut ilçesinde otobüsün, şarampole yuvarlanması sonucu 2 şoförün hayatını kaybettiği, 4 askerin şehit olduğu kazada yaralanan askerlerden Cihat Şengil de tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Abone ol

Mersin’in Mut ilçesinde 4 askerin şehit olduğu, 2 şoförün de hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan Cihat Şengil, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bu sabah şehit oldu.

Şehit Cihat Şengil’in işlemlerin ardından Eskişehir’e gönderileceği ve orada defnedileceği öğrenildi.

İlgili Haberler
Mersin Mut'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 asker şehit oldu, 27 yaralı var
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'doğalgaz' açıklaması! Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
Taksim’de saldırı hazırlığındaki IŞİD’li terörist yakalandı
Ahmet Hakan'dan bomba Fatih Portakal yorumu
Fatih Altaylı: Kasımpaşa geçmişte Trabzonspor'a da kıyak yaptı
Manisa'da test sonucu pozitif çıkan hasta otobüste yakalandı herkesi riske attı
ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: 'Erdoğan çok iyiydi'
ÖNCEKİ HABERLER
Adil Rami'ye İtalyan kancası kulüp başkanı doğruladı
Bakan Pakdemirli: Adana Kozan'daki yangın kontrol altında
Fenerbahçe'de Edin Visca gelişmesi Emre ile yemek yedi
Van Başkale kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi! İçişleri duyurdu
Koronavirüs tedavisinde yeni gelişme! 48 kişide denenecek
MasterChef Türkiye'de para ödülünü kim kazandı erkeklere kadınlar yarıştı
Yorumlar 1 yorum