BIST 1.104
DOLAR 7,40
EURO 8,75
ALTIN 458,45
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Nihat Hatipoğlu 'rahatsızım dua istiyorum' dedi Twitter'da gündem oldu

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun son paylaşımı sonrası koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Asistanı ciğerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle tedavi gördüğünü söylerken, Twitter'de Hatipoğlu hakkında çirkin yorumlar tepki çekti.

Abone ol

Nihat Hatipoğlu’nun Covid-19’a yakalandığı iddiaları gündeme geldi. Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam” ve “Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz.” açıklaması kafaları karıştırdı.

‘Nihat Hatipoğlu’ etiketi ile paylaşımda bulunan pek çok kişi, ünlü ilahiyatçının koronavirüse yakalandığını iddia ederken; destek mesajları da paylaştı. 

Ciğerindeki rahatsızlık ne?

Covid-19'a yakalandığı iddia edilen Nihat Hatipoğlu'yla ilgili asistanı konuştu ve hocanın ciğerleriyle ilgili rahatsızlığı olduğunu ve tedavi gördüğünü açıkladı.

Çirkin paylaşımlar

Hatipoğlu'nun hasta olduğunu duyurmasının ardından çirkin paylaşımlar tepki çekti. "Din tüccarı" suçlaması ve dine zarar verdiği ithamları birbiri ardına yöneltilirken, hastalığına sevinenler bile oldu.

Nihat Hatipoğlu kimdir?

1955 Diyarbakır doğumlu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'de Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında Doçent, 2012 Yılında da Profesör oldu.

1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kanal A'da 5 yıl dini programları hazırlayıp sundu. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash tv'de , 2005 Ramazan ayında Star tv'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2006 yılında Star tv de "Dosta Doğru" programı sundu ve 2006 yılında Star Tv de iftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri iftar ve sahur programlarını 1.olarak seçti. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır.2011 yılından itibaren atv de başlayan programları ile Halen atv'de Ramazan programı ve sonrasında da haftalık programları inşallah devam edecektir. Kırk civarında yayınlanmış kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı makaleleri, panel, Diyanet Dergisi , İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı. Hatipoğlu evli ve üç çocuk babasıdır.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'doğalgaz' açıklaması! Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
Taksim’de saldırı hazırlığındaki IŞİD’li terörist yakalandı
Ahmet Hakan'dan bomba Fatih Portakal yorumu
Fatih Altaylı: Kasımpaşa geçmişte Trabzonspor'a da kıyak yaptı
Manisa'da test sonucu pozitif çıkan hasta otobüste yakalandı herkesi riske attı
ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: 'Erdoğan çok iyiydi'
ÖNCEKİ HABERLER
Giresun'daki sel felaketinden etkilenenler için 2,5 milyon TL'lik kaynak!
Galatasaray'da Marcao'ya alternatif: Oscar Cabezas
Göztepe'de pozitif koronavirüs vakası
AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'den denize atık su salındığı iddiası
Kişiden kişiye bulaşıyor! Uzmandan uyuz hastalığı uyarısı
Biontech ve Pfizer koronavirüs aşısı için onay bekliyor
Yorumlar