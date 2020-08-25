Nihat Hatipoğlu 'rahatsızım dua istiyorum' dedi Twitter'da gündem oldu

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun son paylaşımı sonrası koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Asistanı ciğerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle tedavi gördüğünü söylerken, Twitter'de Hatipoğlu hakkında çirkin yorumlar tepki çekti.

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Nihat Hatipoğlu’nun Covid-19’a yakalandığı iddiaları gündeme geldi. Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam” ve “Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz.” açıklaması kafaları karıştırdı.

‘Nihat Hatipoğlu’ etiketi ile paylaşımda bulunan pek çok kişi, ünlü ilahiyatçının koronavirüse yakalandığını iddia ederken; destek mesajları da paylaştı.

Ciğerindeki rahatsızlık ne?

Covid-19'a yakalandığı iddia edilen Nihat Hatipoğlu'yla ilgili asistanı konuştu ve hocanın ciğerleriyle ilgili rahatsızlığı olduğunu ve tedavi gördüğünü açıkladı.

Çirkin paylaşımlar

Hatipoğlu'nun hasta olduğunu duyurmasının ardından çirkin paylaşımlar tepki çekti. "Din tüccarı" suçlaması ve dine zarar verdiği ithamları birbiri ardına yöneltilirken, hastalığına sevinenler bile oldu.

Nihat Hatipoğlu hoca korona olmuş.

Geçmiş olsun Rabbim şifa versin.

Şu yazılanlara bakınca insan sormadan edemiyor, İslam dinini anlatmaktan başka ne yaptı bu adam.



Bu ahlaksızlara bizde bir Hadisi Şerifle cevap verelim.

𝐊𝐮𝐥 𝐤ı𝐧𝐚𝐝ığı𝐧ı 𝐲𝐚ş𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐧 ö𝐥𝐦𝐞𝐳𝐦𝐢ş. pic.twitter.com/VJ4VoGJ0A5 — Zeki Bahçe (@zekibahce) August 24, 2020

Nihat Hatipoğlu kimdir?

1955 Diyarbakır doğumlu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'de Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında "Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında Doçent, 2012 Yılında da Profesör oldu.

1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kanal A'da 5 yıl dini programları hazırlayıp sundu. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash tv'de , 2005 Ramazan ayında Star tv'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2006 yılında Star tv de "Dosta Doğru" programı sundu ve 2006 yılında Star Tv de iftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri iftar ve sahur programlarını 1.olarak seçti. Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır.2011 yılından itibaren atv de başlayan programları ile Halen atv'de Ramazan programı ve sonrasında da haftalık programları inşallah devam edecektir. Kırk civarında yayınlanmış kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı makaleleri, panel, Diyanet Dergisi , İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı. Hatipoğlu evli ve üç çocuk babasıdır.