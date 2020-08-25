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Galatasaray'da Marcao'ya alternatif: Oscar Cabezas

Galatasaray'a veda edecek mi sorusuyla gündeme gelen Marcao, Instagram paylaşımıyla ayrılık sinyali verdi. Sarı-kırmızılı ekibin Babel gibi isimleri elden çıkaramayınca Marcao'ya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı aktarıldı. Aslan'ın başarılı savunmacıya alternatif olarak Oscar Cabezas'ı düşündüğü belirtildi.

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Galatasaray'ın Brezilyalı stoper oyuncusu Marcao, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Galatasaray formasıyla çömeldiği ve üzgün bir anını paylaşan stoper oyuncusu için transfer olacağı yönünde yorumlar yapıldı. 

Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas’ı Marcao’nun gitmesini planlayarak kadrosuna katacağı belirtildi. Bir ara Porto’nun da radarına giren Cabezas’ı Aslan’ın Marcao’ya alternatif olarak düşündükleri ortaya çıktı.

Babel satılamayınca Marcao teklifleri değerlendirmeye alındı

Futbolcu satmadan alamayacak olan sarı-kırmızılılar; Belhanda, Feghouli ve Babel gibi isimleri şu ana kadar satamayınca Marcao’ya yapılan teklifleri değerlendirme kararı aldı. Geçen yaz Atalanta’nın bonservisi için 10 milyon euro teklif ettiği Marcao’yu bu transfer döneminde yine bu rakam veya daha üzerinde satma planları yapan Cim-Bom, Kolombiyalı stoper Cabezas’ı hem bir yatırım hem de Marcao’ya alternatif olması için gündemine aldı.

Marcao'nun soru işareti oluşturan paylaşımı:

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Marcão (@marcao)'in paylaştığı bir gönderi ()

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