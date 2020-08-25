Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz kurtarın' olmuş

Kayıp anne-baba ve kızları aranıyor

Giresun'un merkeze bağlı Osmaniye köyünde otomobilleri ile sele kapılan Davut ile eşi Emine ve kızları Betül Akgün'ü arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da yaşayan ve Samsun'da katıldıkları bir yakınlarının cenazesinin ardından akrabalarını ziyaret için Giresun'a gelen Akgün ailesi yolda sele yakalandı.