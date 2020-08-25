İstanbul'da oto hırsızının 'beyin' yöntemi pes dedirtti

İSTANBUL'da 3 ayrı ilçede gerçekleşen otomobil hırsızlığı polisi harekete geçirdi. Olayla ilgili şahsın, otomobillerin önce kaputunu açtığı ardından araçların beyinlerini değiştirdiği görüldü. Yanında getirdiği beyni araca yerleştiren şahıs, rahatlıkla araçları çaldı. Yakayı ele veren zanlının 59 suç kaydı olduğu öğrenildi. O suçlardan 43'ü oto hırsızlığı...

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15 Temmuz ile 13 Ağustos tarihleri arasında Pendik, Kartal ve Tuzla'da otomobil hırsızlığı meydana geldi. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelinin önce eşkali daha sonra kimliği tespit edildi. Polis, kimliği belirlenen şahısı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları, şüphelinin kendine hedef olarak belli marka ve modeldeki araçları seçtiğini belirledi. Şüphelinin bu araçların kaputlarını açtıktan sonra beyinlerini değiştirdiği ve daha sonra yanında getirdiği kontak anahtarıyla otomobilleri rahatlıkla çalıştırıp çaldığı tespit edildi.

Olayla ilgili şüpheli, Pendik'te yakalandı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yoğun teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde, Pendik, Kartal ve Tuzla'da meydana gelen 4 ayrı otomobil hırsızlığının şüphelisi olan Gökhan Y. (36), Pendik'te düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, cezaevinin yolunu tuttu

Emniyette ifadesi alınan Gökhan Y.'nin 43'ü Oto Hırsızlığı olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 59 adet kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halk arasında araç beyni denilen sistem nedir?

Ecu-ecm adındaki sistem, motorun tüm çalışma şartlarını sürekli olarak kontrol eder, tüm parametreleri hesaplar ve bu yönde de değişkenleri ayarlar. Bu bağlamda da söz konusu donanım, aracın en hayati mekanizmalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Araç beyni, özellikle de frenleme konusunda arabanın kilitlenmeden durmasını sağlayan ABS sistemi ile direkt olarak bağlantılıdır.