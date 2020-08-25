İstanbul'da otobüste hakaretlerle tokatladı kimse müdahale etmedi
ARNAVUTKÖY ilçesinde otobüste yolculuk eden bir kişi, yanındaki kadına tokat atarak hakaret etti. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'da otobüste yaşanan olay dehşete düşürdü. Olay kadar buna tanık olanların duyarsızlığı da şaşırtıcısıydı. Şoke eden olay İstanbul Arnavutköy'de otobüste yaşandı.
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Mescidi Selam - Karaburun hattında sefer yapan otobüste maske takmadığı için bazı yolcular tarafından uyarılan kişi, bilinmeyen nedenle yanında oturan kadına bir anda tokat attı.
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Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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