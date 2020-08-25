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Bakan Albayrak güven endeksi verilerini paylaştı mesajı verdi! Kimse bileğimizi bükemez

Ağustos ayı ekonomi güven endeksi verilerini paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez." dedi

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Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından ekonomi için kritik önem arzeden güven endeksi verilerini paylaştı. Albayrak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez.

Ağustos'ta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite Kullanım ise %73'e YÜKSELDİ."

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