BIST 1.102
DOLAR 7,40
EURO 8,75
ALTIN 458,28
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Banker Bilo filmi Bursa'da gerçek oldu

İşçileri yurt dışına gönderme vaadiyle dolandıran ve hakkında 35 yıl kesinleşmiş cezası bulunan zanlı polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği mahkemece de cezaevine gönderildi.

Abone ol

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1980 yılında gösterime giren ve İlyas Salman ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı Banker Bilo, gerçek oldu. Ersin K., işçileri yurt dışına kandırma vaadiyle kandırdı. Zanlı, onlardan çeşitli miktarlarda paralar alarak "Sizi yurt dışına göndereceğim" diyerek kandırdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, benzer 86 dosyadan aranması bulunan ve hakkında 35 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan Ersin K.'yı yakalamak için harekete geçti.

Cezaevine gönderildi
Ersin K.'nın Heykel'de olduğu bilgisine ulaşan ekipler hemen harekete geçti. Sivil ekipler, başarılı bir operasyonla Ersin K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, daha sonra cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'doğalgaz' açıklaması! Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
Taksim’de saldırı hazırlığındaki IŞİD’li terörist yakalandı
Ahmet Hakan'dan bomba Fatih Portakal yorumu
Fatih Altaylı: Kasımpaşa geçmişte Trabzonspor'a da kıyak yaptı
Manisa'da test sonucu pozitif çıkan hasta otobüste yakalandı herkesi riske attı
ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: 'Erdoğan çok iyiydi'
ÖNCEKİ HABERLER
Okul öncesi göz kontrolü neden gerekli?
Bakan Mustafa Varank: İmalat sanayimiz Ağustos’ta güçlü bir performans gösterdi
Bakan Adil Karaismailoğlu Giresun'da: Kalıcı tedbirler alacağız
İstanbul'da oto hırsızının 'beyin' yöntemi pes dedirtti
İsmail Küçükkaya'dan iş arkadaşı Fatih Portakal için veda mesajı yayınladı
Kırklareli'nde çamaşır yıkarken kalp krizi geçiren kadın öldü
Yorumlar 1 yorum