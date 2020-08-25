Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bakın neler var! Kendisi Fatih Altaylı'ya açıkladı

FOX TV Ana Haber sunuculuğu görevinden istifa eden Fatih Portakal, kanala sunduğu gerekçede "Artık muhalif olarak yaşamak, muhalif gibi yaşamak istemiyorum. Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar. Kaldıramıyorum" dediği ortaya çıktı.

Abone ol

Hiç kimsenin beklemediği istifa haberiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Fatih Portakal'ın FOX TV'deki görevindeki ayrılığının perde arkası netleşmeye başladı.

Konuyla ilgili edindiği bilgileri kaleme alan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Portakal'ın "Kendime uygun gördüğüm hayat bu değildi. Ağır geliyor" diyerek istifa ettiğini aktardı.

"Kaldıramıyorum"

Altaylı'nın yazısına göre Fatih Portakal, FOX TV'ye istifa gerekçesi olarak şunları söyledi:

Yoruldum. Üzerimde arzu etmediğim bir yük var. Muhalefetin sesi gibi görülüyorum. Artık muhalif olarak yaşamak, muhalif gibi yaşamak istemiyorum. Evim drone'la izleniyor. Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar. Kaldıramıyorum. Kendime uygun gördüğüm hayat bu değildi. Ağır geliyor.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...