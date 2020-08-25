Fenerbahçe Marcel Tisserand transferi için gün sayıyor

Fenerbahçe, stoperde ikinci bombayı Marcel Tisserand ile patlatacak gibi görünüyor. Wolfsburg, Sochaux’nün stoperi Maxence Lacroix’yi alırsa Tisserand’ın Fenerbahçe’ye gitmesine onay verecek.

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Gelecek sezon hedefi mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe bombaları patlatmaya devam ediyor. Son transferin ismi Mauricio Lemos...



Daha önce Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Sinan Gümüş, Novak, Thiam ve Sosa ile kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, Urugaylı stoper Lemos'u da renklerine bağladı. Fenerbahçe ile 3+1 yıllık el sıkışan 24 yaşındaki oyuncu dün gece İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertliler kadrosuna bir stoper daha katmak istiyor. Teknik Direktör Erol Bulut'un talepleri doğrultusunda takviyelere devam eden yönetimin yeni hedefi

Kiralık formülü

Bundesliga'da Wolfsburg forması giyen 27 yaşındaki stoperin kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçeli idareciler bu transferi kiralama yoluyla gerçekleştirmek için görüşmelere devam ediyor.

Maxence Lacroix olursa transfer bitecek

Haberde, Wolfsburg’un Fransız ekibi Sochaux’nün stoperi Maxence Lacroix’yi istediği belirtildi. Alman ekibinin, 20 yaşındaki oyuncunun transferinde son aşamaya geldiği kaydedildi. Almanların iddiasına göre Wolfsburg, bu transferi bitirdikten sonra Tisserand’ın Fenerbahçe’ye gitmesine onay verecek. Böylece Sarı-Lacivertliler stoper operasyonunu bitirmiş olacak.

Tisserand olmazsa Caulker

Tisserand'da aksilik çıkması durumunda rota Alanya'ya kırılacak. Erol Bulut'un eski öğrencisi olan Steven Caulker yedekte bekletiliyor. Alanyaspor'un 28 yaşındaki ve 1.91 boyundaki stoperi Caulker, İngiltere Millî Takımı'nda bir defa oynayıp bir gol atmıştı.