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Doğru Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi

Anadolu Ajansı

Eski bakanlardan Rifat Serdaroğlu başkanlığındaki Doğru Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına teslim edildi.

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Doğru Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi. Kuruluş için gerekli evrak, kurucu üyeler tarafından İçişleri Bakanlığına getirildi.

Evrakın verilmesinin ardından kurucu üyelerden Esen Fatma Kabadayı, Bakanlığın önünde yaptığı açıklamada, "iktidar ve muhalefetten ümidini kesenlerin sesi olmak istediklerini" belirtti.

''Durmadan çalışacağımıza ant içiyoruz''
Kabadayı, "Bizler, Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın birlik, beraberlik, barış, kardeşlik, huzur içinde ve eşit yaşamak istediğini biliyoruz ve bunu tesis etmek için yılmadan, durmadan çalışacağımıza ant içiyoruz." dedi.

"Tüm halkımıza çağrımızdır''
Doğru Parti'nin Türkiye gibi önce Türk gençliğine, kadınlara ve analara emanet olduğunu kaydeden Kabadayı, "Tüm halkımıza çağrımızdır: Gelin, doğrudan yana olalım, doğru olalım, ülkemizi hep birlikte güzel günlere, doğru bir geleceğe taşıyalım." diye konuştu.

Anıtkabir'i ziyaret ettiler
Açıklamanın ardından eski bakan Rifat Serdaroğlu ve partinin diğer kurucu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

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