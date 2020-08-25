İBB'nin satın aldığı Fatih tablosu 2 ay sonra İstanbul'a ulaştı

25 Haziran'da Christie's Müzayedeevi'nde düzenlenen açık artırmada yaklaşık 8 milyon TL'ye İBB tarafından satın alınan Fatih tablosu nihayet İstanbul'a ulaştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet tablosu, 20 Ağustos gecesi İstanbul gümrüğüne vardı.

Özel bir koleksiyonda bulunan tablo, Londra'daki Christie's Müzayedeevi'nde 25 Haziran günü açık artırmaya çıkarılmıştı.

Orijinal tablo, düzenlenen müzayedede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla 7 milyon 923 bin liraya satın alındı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Fatih Sultan Mehmet'in kendi döneminde yapılıp günümüze gelebilmiş üç orijinal portesinden biri olan tabloyu teslim almak üzere İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, 8 Ağustos'ta Londra'ya gitti.

Venedikli ressam Bellini'nin atölyesinden çıkan yapıt, teslim alınmadan önce Polat ve beraberindeki uzmanlar tarafından incelendi. İBB heyeti, 12 Ağustos'ta Türkiye'ye döndü.

Fatih'in tablosu da müzayedeevi tarafından 20 Ağustos'ta uzman bir ekibe teslim edilerek İstanbul'a doğru yola çıktı. Aynı gece İstanbul'a ulaşan tablo, halen gümrükte.

Gümrük işlemleri devam eden tablonun, kısa süre içinde İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasına getirilmesi bekleniyor.

Özel depoda dinlendirilecek

Tablo ilk etapta binanın giriş katında hazırlanan özel depo alanında dinlendirilecek.

Tablonun eylül sonu veya ekim ayı başından itibaren halka açılarak sergilenmesi planlanıyor.