Ekrem İmamoğlu sağlık çalışanlarına duyurdu: Toplu taşımada ücretsiz kullanım uzatıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklardan ücretsiz yaralanma haklarının uzatıldığını duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarının verdiği mücadelede her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak 'yıl sonu' duyurusu yaptı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Ağustos ayı sonunda bitecek olan sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklarımızdan ücretsiz kullanım hakları yıl sonuna kadar uzatılmıştır. Pandemiye karşı cefakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız." ifadelerine yer verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı: