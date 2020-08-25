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Fenerbahçe'de Edin Visca gelişmesi Emre ile yemek yedi

Fenerbahçe'de futbolun patronu Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'de birlikte forma giydiği Edin Visca ile İstanbul Etiler'deki bir restoranda yemekte buluştu.

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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu hız kesmiyor...

Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'de birlikte forma giydiği Edin Visca ile İstanbul Etiler'deki bir restoranda yemekte buluştuğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Sabah'ın haberine göre; ancak sarı-lacivertlilerin, Başakşehir ile yaptığı ilk görüşmenin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi. Başakşehir yönetimimin, Şampiyonlar Ligi'ne gruplardan katılacak olmaları nedeniyle Visca'yı vermeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Oyuncu teklif edecek
Fenerbahçe ise 30 yaşındaki sağ kanadın Başakşehir ile olan sözleşmesinin 2021'de bitecek olmasını avantaj olarak görüyor. Turuncu-lacivertliler de Visca'dan para kazanmak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmek için bu transfere karşılık futbolcu da önerecek.

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