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Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

Demirören Haber Ajansı

ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasıyla aranan 3 şüpheli başarılı operasyonla yakalandı.

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Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Kent genelinde daha önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında yer alan 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 cep telefonu, 2 bıçak, çelik kasa ve saat ele geçirildi. Şüpheliler, emniyette sorguya alındı.

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