BIST 1.110
DOLAR 7,39
EURO 8,73
ALTIN 458,80
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Avcılar'da Mısır uyruklu genç kendini boşluğa bıraktı

Demirören Haber Ajansı

AVCILAR'da yakınlar ile başlayan tartışma feci şekilde sonlandı. Mısır uyruklu genç, 3'üncü kattan kendini aşağı bıraktı. Hastaneye kaldırılan gencin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Abone ol

Olay, saat 09.45 sıralarında Merkez Mahallesi Şehit Cem Yurtbekler Sokak’taki bir binada meydana geldi. Çevredekilerin ifadesine göre, Mısır vatandaşı Moustafa Adel Abdallah Soulima Shalash, yakınları ile tartıştı. Bir süre sonra bu kişi, 3’üncü kattaki evlerinin açık penceresinden atladı.

Haber verilmesi üzerine gelen 112 ve polis ekipleri olay yerine geldi. Ağır yaralı kişi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, intihar girişimi olasılığı üzerinde de duruyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Zeytinburnu'nda metrobüs alev alev yandı feci görüntüler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Okul servis ücretleri belli oldu! İşte Ankara ve İzmir'de ödenecek ücretler
Fenerbahçe'de Edin Visca gelişmesi Emre ile yemek yedi
Hakkari'de operasyon sırasında kayalıklardan düşen asker şehit oldu
Bakan Albayrak güven endeksi verilerini paylaştı mesajı verdi! Kimse bileğimizi bükemez
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'doğalgaz' açıklaması! Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
Taksim’de saldırı hazırlığındaki IŞİD’li terörist yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Sözcü'den flaş ayrılık! Soner Yalçın köşesinden sessiz sedasız veda etti
İdlib'de Türk-Rus kara devriyesi sırasında patlama
Göztepe'de kaleye iki aday! Kenan Piric ya da Balazs Megyeri
Mert Çetin: Onların beni istemesi gurur verici ama...
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Umarım bir gün İran, İsrail ile normalleşir
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkası yerine gelen Selçuk Tepemi kim?
Yorumlar