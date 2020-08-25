Avcılar'da Mısır uyruklu genç kendini boşluğa bıraktı

AVCILAR'da yakınlar ile başlayan tartışma feci şekilde sonlandı. Mısır uyruklu genç, 3'üncü kattan kendini aşağı bıraktı. Hastaneye kaldırılan gencin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

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Olay, saat 09.45 sıralarında Merkez Mahallesi Şehit Cem Yurtbekler Sokak’taki bir binada meydana geldi. Çevredekilerin ifadesine göre, Mısır vatandaşı Moustafa Adel Abdallah Soulima Shalash, yakınları ile tartıştı. Bir süre sonra bu kişi, 3’üncü kattaki evlerinin açık penceresinden atladı.

Haber verilmesi üzerine gelen 112 ve polis ekipleri olay yerine geldi. Ağır yaralı kişi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, intihar girişimi olasılığı üzerinde de duruyor.