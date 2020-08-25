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Sözcü'den flaş ayrılık! Soner Yalçın köşesinden sessiz sedasız veda etti

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, bugün 'Yolculuk' başlıklı yazısıyla sessiz sedasız Sözcü'den ayrıldı... Soner Yalçın istifa mı etti yoksa Sözcü'den gönderildi mi?..

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Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, bugünkü köşesinde okuyucuna veda etti ve Sözcü gazetesinden ayrıldı. Yalçın'ın ayrılığı hiç gündem olmazken, ayrılığın gerçek sebebi merak konusu oldu. 

Soner Yalçın, bugünkü 'Yolculuk' başlıklı yazısında Odatv'ye yönelik operasyonlar nedeniyle çok yorulduğunu, kaçak villası ile ilgili haberler dahil sık sık medyada gündem olmaktan sıkıldığını gerekçe gösterip, okuyucularına yarım ağızla veda etti. 

Soner Yalçın, yazısını şöyle bitirdi: "Bazen. Enerji toplamak, okumalar yaparak ufku genişletmek lazım, yeni insanlar tanımak gerek… Yani: Yolculuk yapmak şart yeni keşifler için. Kuşkusuz kaybolmayacağım. Yine buluşacağız."

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