BIST 1.109
DOLAR 7,39
EURO 8,73
ALTIN 458,64
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Sakarya dere yatağında ölüme tanıklık etti

Demirören Haber Ajansı

SAKARYA'da kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu. Acı kazada İzzet Köse (73) öldü, ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Hendek’e bağlı Dikmen Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Dikmen Yaylası yönünde ilerleyen 41 PK 188 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Bekirin Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkıp, dere yatağına uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerin itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobildeki İzzet Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sırasında araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İğrenç anne ifşa oldu! Bebeğinin çıplak fotoğraflarını satan Elif S., için soruşturma açıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı! İbrahim Tatlıses'in yeğeni çıktı
Okul servis ücretleri belli oldu! İşte Ankara ve İzmir'de ödenecek ücretler
Fenerbahçe'de Edin Visca gelişmesi Emre ile yemek yedi
Hakkari'de operasyon sırasında kayalıklardan düşen asker şehit oldu
Bakan Albayrak güven endeksi verilerini paylaştı mesajı verdi! Kimse bileğimizi bükemez
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'doğalgaz' açıklaması! Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Giresun'daki sel bölgesini havadan inceledi
Bill Gates uyardı: Milyonlarca insan ölecek ama koronadan değil
Çaykur Rizespor Fabricio Baiano'ya imzayı attırdı
Yargıtay'dan flaş kıdem tazminatı kararı: 15 yılı dolduran...
Avcılar'da Mısır uyruklu genç kendini boşluğa bıraktı
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına tecavüz! Anlattıkları dehşet verici
Yorumlar