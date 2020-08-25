Instagramı sallayan 'minik kızının çıplak görüntüsünü satan anne' Elif Sarı erkek çıktı!
Sosyal medya hesabında küçük kızının çıplak fotoğraflarını sattığı iddia edilen Elif Sarı erkek çıktı. Gaziantep'te yaşayan Y.E. isimli erkeğin, yabancı uyruklu kadının resimlerini kullanarak o iğrenç hesabı açtığı belirlendi. Y.E. polislerce gözaltına alındı.
Sosyal medyada Elif Sarı ismi ve @elif.antplii rumuzuyla iğrenç fotoğraflar paylaşan ve bebeğinin çıplak fotoğraflarını sattığı iddia edilen olaydan bambaşka bir iğrençlik çıktı. 'Elif Sarı'nın Gaziantep'te yaşayan bir erkek olduğu ve fotoğraflarını kullandığı kadının da Türkiye'de olmadığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, @elif.antplii isimli/rumuzlu İnstagram hesabını kullanan Y.E. isimli erkeğin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
Skandal iddia bir sosyal medya hesabından, “Çok özür dileyerek bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok” paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.
Gazeteci Melis Alphan da bu iddiayı ve iddiaya konu olan iki fotoğrafı paylaşıp uyarmıştı. Genç kadının, sosyal medya üzerinden çıplak şovlar yaparak para kazandığı, bebeğini de de bu işte kullandığını idda edildi...
Bunun üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. 'elifsaritutuklansın' çağrısı binlerce kez paylaşıldı.