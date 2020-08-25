Çaykur Rizespor Fabricio Baiano'ya imzayı attırdı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Fabricio Baiano ile sözleşme imzaladı.Abone ol
Rizespor, 28 yaşındaki oyuncu Fabricio Baiano ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Portekiz Ligi ekiplerinden CS Maritimo’den transfer edilen futbolcu, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde kiralık olarak forma giymişti.
Çaykur Rizespor'un sosyal medya paylaşımı:
⚡ Sambacı Rize’de!— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 25, 2020
📣 Rizespor’umuza Hoş Geldin Fabricio Baiano Santos De Jesus ! 🇧🇷
✍️1992 doğumlu Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano Santos De Jesus ile kulübümüz arasında 3 sezonluk anlaşmaya varıldı.
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