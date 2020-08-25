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Çaykur Rizespor Fabricio Baiano'ya imzayı attırdı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Fabricio Baiano ile sözleşme imzaladı.

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Rizespor, 28 yaşındaki oyuncu Fabricio Baiano ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Portekiz Ligi ekiplerinden CS Maritimo’den transfer edilen futbolcu, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği’nde kiralık olarak forma giymişti.

Çaykur Rizespor'un sosyal medya paylaşımı:

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