MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı! İbrahim Tatlıses'in yeğeni çıktı

Yeni MHK Başkanı Serdar Tatlı olurken, Başkan vekili de Metin Tokat oldu. Şanlıurfa doğumlu eski hakem Serdar Tatlı, ayrıca ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in de amcasının oğludur.

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Zekeriya Alp ve ekibinin istifasının ardından gözler yeni sezondaki Merkez Hakem Kurulu'na çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi yarın toplanarak yeni MHK'yı atayacak.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) edindiği bilgiye göre, Serdar Tatlı'nın başkanlığındaki yeni MHK'nin başkan vekili Metin Tokat olacak.

MHK üyelerinin ise şu isimler olması bekleniyor: Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, Ahmet Erdoğan, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Nedim Göklü, Mahmut Çetiner.

İbrahim Tatlıses'in yeğeni

1996-97 sezonunda Türkiye 1. liginde maç yönetmeye başlayan Serdar Tatlı, 2006 yılında kariyerini noktalamıştı. Şanlıurfa doğumlu eski hakem, ayrıca ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in de amcasının oğludur.