İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Giresun'daki sel bölgesini havadan inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da selden hasar gören köyleri helikopter ile havadan inceledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte sel felaketinden etkilenen Giresun'un Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde incelemelerde bulunmuş ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Devletimizin tüm imkanlarıyla ve var gücümüzle sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Soylu bugün de Giresun'da selden hasar gören köyleri helikopter ile havadan inceledi. Selin en fazla zarar verdiği Dereli'deki incelemelerini tamamlayarak helikopter ile hareket eden Bakan Soylu, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu 5 jandarma personeli ile 1 iş makinesi operatörünün sulara kapıldığı alanda yapılan arama kurtarma çalışmalarını takip etti.