BIST 1.109
DOLAR 7,39
EURO 8,73
ALTIN 458,64
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Giresun'daki sel bölgesini havadan inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da selden hasar gören köyleri helikopter ile havadan inceledi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte sel felaketinden etkilenen Giresun'un Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde incelemelerde bulunmuş ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Devletimizin tüm imkanlarıyla ve var gücümüzle sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Soylu bugün de Giresun'da selden hasar gören köyleri helikopter ile havadan inceledi. Selin en fazla zarar verdiği Dereli'deki incelemelerini tamamlayarak helikopter ile hareket eden Bakan Soylu, Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu 5 jandarma personeli ile 1 iş makinesi operatörünün sulara kapıldığı alanda yapılan arama kurtarma çalışmalarını takip etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı! İbrahim Tatlıses'in yeğeni çıktı
Okul servis ücretleri belli oldu! İşte Ankara ve İzmir'de ödenecek ücretler
Fenerbahçe'de Edin Visca gelişmesi Emre ile yemek yedi
Hakkari'de operasyon sırasında kayalıklardan düşen asker şehit oldu
Bakan Albayrak güven endeksi verilerini paylaştı mesajı verdi! Kimse bileğimizi bükemez
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'doğalgaz' açıklaması! Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
ÖNCEKİ HABERLER
Bill Gates uyardı: Milyonlarca insan ölecek ama koronadan değil
Çaykur Rizespor Fabricio Baiano'ya imzayı attırdı
Yargıtay'dan flaş kıdem tazminatı kararı: 15 yılı dolduran...
Avcılar'da Mısır uyruklu genç kendini boşluğa bıraktı
Sözcü'den flaş ayrılık! Soner Yalçın köşesinden sessiz sedasız veda etti
TikTok, ABD Başkanı Trump'ın yasağına karşı dava açıyor
Yorumlar