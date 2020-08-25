Berat Albayrak: Fatih gemimiz yeni bir çağın başlangıcı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Milli, bağımsız, temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." dedi

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Günlerdir beklenen müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini söylemişti. Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğini açıklayan Erdoğan, hedeflerinin 2023 yılında gazı kullanıma sunmak olduğunu ifade etmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

''Fatih gemimiz yeni bir çağın başlangıcı olacak''

Bakan Albayrak, "Milli, Bağımsız, Temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak." dedi.