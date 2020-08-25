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Kütahya'da torbacı operasyonuna tutuklama

Demirören Haber Ajansı

KÜTAHYA'da uyuşturucu sattığı tespit edilip 10 gram bonzai maddesi ile yakalanan Mustafa Bayram, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen Mustafa Bayram'ı takibe aldı. Uyuşturucu sattığı sırada yakalanarak gözaltına alınan Bayram’ın üzerinde, 10 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından işlemleri tamamlanan Bayram, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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