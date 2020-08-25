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Diyarbakır'da 4 milyon kök kenevir ve 800 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen narko-terör operasyonunda, 4 milyon 623 bin 280 kök Hint keneviri ve 800 kilo esrar ele geçirildi.

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak ve operasyon bölgesinde uyuşturucuyu gizleyenleri yakalamak amacıyla Lice'nin kırsal Dibek Mahallesi'nde narko-terörizm ile mücadele operasyonu düzenledi.

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada; 67 noktada 4 milyon 623 bin 280 kök Hint keneviri ve 800 kilo esrar, kenevirleri sulamak amacıyla kullanılan 9 bin 970 metre su hortumu, jeneratör ve su motoru ele geçirildi. Kenevir bitkileri, numune alınmasının ardından operasyon bölgesinde imha edildi.

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