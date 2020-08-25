Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Giresun'daki selde hasar gören camileri inceledi

Sel felaketinin yaşandığı Giresun'a giden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hasar gören Kuran kursu ve camilerde incelemeler yaptı.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Giresun’da meydana gelen sel felaketinde büyük hasar gören Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Dereli’de Kur'an kursunun, Espiye ve Yağlıdere’deki baçı camilerin kullanılamaz hale geldiğini belirten Ali Erbaş, "Yıkılması gereken binalar da yıkılacaktır ve yenileri yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

"Bizim için dört önemli unsur var"

Erbaş, şunları söyledi:

Birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir çalışmayla felakete uğrayan ilçelerimiz inşallah en kısa zamanda eski haline kavuşturulacak. Yıkılması gereken binalar da yıkılacaktır ve yenileri yapılacaktır.

Tüm vatandaşlarımız için dua ediyorum, sabır ve tahammül tavsiye ediyorum. Çünkü Allah'tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız. Bizim için dört önemli unsur var. Bunlar da; ibret almak, tedbir almak, tevekkül etmek ve dua etmektir. Afet durumunda bir Müslüman’a gerekli olan bu davranışlardır.