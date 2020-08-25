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Kayseri'de kayıp olarak aranıyordu ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'de kayıp olarak aranan 30 yaşındaki kişi, ensesinden vurulmuş halde boş arazide ölü bulundu.

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Pınarbaşı ilçesinde 1 hafta önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Y.A. (30), ilçede bulunan boş bir arazide hareketsiz olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Y.A.'nın ensesinden vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 1 şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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