Adıyaman'da eşeğin canını kurtardı kendisi yaralandı

ADIYAMAN'da yola aniden atlayan başıboş eşek kazaya neden oldu. Hayvana çarpmamak için manevra yapan sürücü takla attı. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu haberi geldi. Başıboş eşek ise barınağa götürüldü.

Abone ol

Kaza, öğle saatlerinde, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Pekaydın, yönetimindeki 02 FR 731 plakalı otomobille yolda önüne aniden çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yaptı. Pekaydın'ın kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak ters döndü.

Kazada sürücü Pekaydın, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Pekaydın'ı ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Enes Pekaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya neden olan başıboş eşek ise belediye ekiplerince alınıp, barınağa götürüldü.