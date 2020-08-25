Romalılar ordu için inşa etmiş Konya'da 2 bin yıllık tarihi bent bulundu

"Bölgede yaşayan insanların da kullandığını öngörüyoruz"

Işık, şöyle devam etti: Bulunan bentle alakalı lazer tarama çalışmaları yürütüyoruz. Hava fotoğrafları ve detaylı ölçümlemelerin ardından bu bölgenin genel planlamasını çıkarıp buranın yerleşim ağını bulmaya çalışıyoruz. Bu kadar büyük bir baraj bendinin sadece asker sevkiyatı sırasında su ihtiyacını karşılamak için değil, bölgede yaşayan insanların da kullandığını öngörüyoruz."