Romalılar ordu için inşa etmiş Konya'da 2 bin yıllık tarihi bent bulundu
KONYA'da 2 bin yıl önce Romalıların inşa ettiği baraj bendi bulundu. İçerisinde hala su tuttuğu görülen eser 110 metre uzunluğa sahip.
KONYA Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İlker Işık, yaptığı açıklamada, Bozdağ Milli Parkı ve çevresindeki antik yerleşimlerin tespiti için 2017 yılından bu yana yüzey araştırmaları yürüttüklerini belirtti.
Ordunun su ihtiyacı için inşa edilmiş
Yaklaşık 60 bin metrekarelik alanda 10 kişilik bir ekiple yürüttükleri çalışmalarda, 2 bin yıl önce Roma İmparatorluğu tarafından ordunun geçişi sırasında su ihtiyacını karşılamak için inşa edilmiş baraj bendi keşfettiklerini ifade eden Işık; bunun, kendilerinde heyecan uyandırdığını söyledi.
Yol güzergahı öneme sahip
Işık, yol güzergahının, Roma İmparatorluğu'ndan Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'na kadar önemini hiç yitirmediğini dile getirdi.
"Bölgede yaşayan insanların da kullandığını öngörüyoruz"
Işık, şöyle devam etti: Bulunan bentle alakalı lazer tarama çalışmaları yürütüyoruz. Hava fotoğrafları ve detaylı ölçümlemelerin ardından bu bölgenin genel planlamasını çıkarıp buranın yerleşim ağını bulmaya çalışıyoruz. Bu kadar büyük bir baraj bendinin sadece asker sevkiyatı sırasında su ihtiyacını karşılamak için değil, bölgede yaşayan insanların da kullandığını öngörüyoruz."