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Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması! Hak ihlali yapıyor

YUNANİSTAN Dışişleri Bakanı Dendias, gerilimi düşürme çağrılarına rağmen Türkiye'nin hak ihlali yaptığını öne sürdü.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkta egemenlik haklarını savunacaklarını, Türkiye ile diyaloğa hazır olduklarını ancak tehditler altında olmayacağını söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, gerilimi düşürme çağrılarına rağmen Türkiye'nin hak ihlali yaptığını öne sürdü.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile mevcut anlaşmazlığında Avrupa Birliği ile Yunanistan'ın yanında olduklarını söyledi.

Alman Dışişleri Bakanı Ankara ziyareti öncesi Atina'da

Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Anara'da bir araya gelecek olan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, önce Atina'ya arabuluculuk ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyareti öncesinde, Türkiye ve Yunanistan’ın Almanya’nın NATO müttefiki olduğunu anımsatan Maas, "Gerilimler sadece Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkiyi etkilemekle kalmıyor. Gerilimin daha fazla tırmandırılması tüm taraflara zarar verir." değerlendirmesinde bulunarak, Yunanistan ile Türkiye arasında diyalog pencerelerinin kapatılmasının değil daha da açılması gerektiğini vurgulayarak "Bunu yapmak için şimdi yeni provokasyonlar yerine gerilimi düşürecek adımlar ve doğrudan görüşmeler başlatmak gerekiyor. Bunu elimizden geldiğince desteklemek istiyoruz." diye konuşmuştu.

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