Star TV Gerçeğin Peşinde sunucusu Serap Paköz makyajsız haliyle şoke etti
Star TV'de Gerçeğin Peşinde adlı programı sunan Serap Paköz Instagram'dan yayımladığı makyajsız haliyle görenleri bir hayli şaşırttı.
Gerçeğin Peşinde isimli program ile ekranlara geri dönen ünlü televizyoncu Serap Paköz, programın ilk yayınından önce kulis hallerini paylaştı. Sunucunun makyajsız hali ise görenleri şaşkına çevirdi.
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Serap Paköz, yıllardır çekim önce makyajını kendisinin yaptığını belirterek kulisinden peş peşe videolar paylaştı. Makyaj yaptığı anları takipçileriyle paylaşan sunucunun makyajsız görüntüsü herkesi şaşırttı.
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Paköz, makyaj yaptığı anları "İşte son hazırlıklar! Saç ve makyajımı genelde kendim yapıyorum, en güzel şekilde karşınıza çıkmaya hazırlanıyorum" notuyla paylaştı.
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Seyircinin sürekli olarak makyajlı halini görmeye alışmış olması nedeniyle Serap Paköz'ün makyajsız halini görenler tanımakta zorlandı.
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