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Altın fiyatları yükselecek mi? Ünlü emtia portföy yöneticisinden kritik yorum

Altın fiyatları yükselecek mi. Merak edilen soru yanıtını ararken, çarpıcı bir değerlendirme geldi. PIMCO'nun emtia portföy yöneticisi Nicholas Johnson, rallinin henüz sona ermediğini, değerli metalin hala ucuz olduğunu söyledi.

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Altında mevcut seviyelerin pahalı olmadığını söyleyen Pacific Investment Management Co., değerli metalde rallinin henüz tamamlanmadığını ve reel faizlerin düşük kalmasıyla birlikte kazançlarını artırmak için alanı bulunduğunu belirtti.

PIMCO emtia portföy yöneticisi Nicholas Johnson, "Fiyatlardaki son yükselişe karşın altının hala cazip şekilde değerli olduğunu düşünüyoruz; hatta tarihi düşük reel faizler bağlamında ucuz bile denebilir." dedi.

Fon girişleri oldu

Yatırımcıların koronavirüs pandemisi nedeniyle güvenli varlıklara yönelmesinden dolayı altın bu ay başında 2 bin doları aşarak rekor kırmıştı. Merkez bankaları eşi benzeri görülmemiş çapta parasal teşvikler açıklarken ABD'de 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin reel faizi sıfırın oldukça altına geriledi. Böylece faiz ödemeyen altının cazibesi arttı ve altın destekli exchange traded fonlara (ETF) fon girişleri oldu.

"Yukarı yönlü potansiyeli olduğunu gösteriyor"

Johnson, blog yazısında "Bizim baz senaryomuz faizlerin göreceli olarak bant içerisinde kalacağı. Bu görünüm ve momentum ile altına ilginin reel faize göre düzeltilmiş altın fiyatını yukarı çekeceği görüşümüz altının hala yukarı yönlü potansiyeli olduğunu gösteriyor." dedi.

Goldman Sachs Group Inc. ons altının 2,300 dolara yükselmesini bekliyor

Spot piyasada işlem gören altının onsu Salı günü 1,930 dolarlı seviyelerden işlem gördü. Altın bu yıl yüzde 27 civarında değer kazandı. Johnson net bir fiyat hedefi vermedi. Ancak son haftalarda yükseliş bekleyen diğer kurumlar hedeflerini belirtmişti. Örneğin Goldman Sachs Group Inc. ons altının 2,300 dolara yükselmesini bekliyor.

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