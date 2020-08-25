Koronavirüs patladı asker sokağa indi okullar kapandı bağışıklık yalan oldu
HONG Kong, Hollanda ve Belçika' koronavirüsü yenip iyileşen hastalar yeniden rahatsızlandı. Bu durum Covid-19 aşısına bağlanan umutlar hakkında da soru işaretleri yarattı. İspanya'da salgın hızlandı, hükümet orduyu göreve çağırdı. Güney Kore'de açılan okullar, vaka sayısı artınca tekrar kapatıldı...
Bütün dünyanın koronavirüse karşı mücadelesi devam ederken dün Hong Kong’ta Covid-19’u yenmeyi başaran bir kişide 4 ay sonra hastalığın nüksetmesi panik yarattı… Hong Kong'taki olayın ardından korkutan açıklamalar Hollanda ve Belçika'dan geldi. Hollanda ve Belçika'da hastalığı atlatan iki kişide yeniden koronavirüse rastlandı. Bu da Covid-19'a karşı bağışıklığın çok kısa sürdüğü ve aşı umutlarının uzun bir süre ertelenebileceği şeklinde yorumlandı. Koronavirüse ABD'den sonra en fazla kurbanı veren İspanya'da vakalar hızla artmaya başlayınca asker göreve çağrıldı. Güney Kore'de okullar tekrar tatil edildi.
Hong Kong'da 33 yaşındaki bir erkeğin 4 ay sonra ikinci kez koronavirüse yakalandığının ortaya çıkmasının ardından, benzer bir durumun Hollanda ve Belçika'da da saptandığı açıklandı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Danışmanı virolog Marion Koopmans, Hollanda'da bağışıklık sistemi güçsüz olan yaşlı bir hastanın, birkaç ay içinde ikinci kez enfeksiyon kaptığını söyledi.
Belçika'nın Leuven kentindede 3 ay önce Covid-19 tedavisi gören bir kadın hastanın, tekrar koronavirüse yakalandığı belirlendi. Belçikalı virolog Marc Van Ranst'a göre, bu iyi bir haber değil.