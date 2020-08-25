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Fahrettin Altun'dan Formula 1 yorumu: Tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 9 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri dönen Formula 1 yarışları için ''Cumhurbaşkanımız olmak üzere Formula 1'in tekrar ülkemize gelmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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Formula 1, 9 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor. Dünyanın bir numaralı motor sporları organizasyonu yeniden Türkiye'de düzenlenecek.

FIA, Formula 1'in 2020 takvimine Türkiye Grand Prix'sini dahil etti. Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda F1'in Türkiye ayağının 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Fahrettin Altun: Tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı; 9 yıl aradan sonra Formula 1 organizasyonunun yeniden Türkiye'ye gelmesi tüm sporseverler gibi bizleri de çok sevindirdi. Organizasyon kabiliyeti tüm dünyaca bilinen Türkiye, 13-15 Kasım'daki yarışa inşallah yine örnek bir ev sahipliği yapacak. Başta bu konuya uzun süredir büyük önem veren, organizasyonun Cumhurbaşkanlığımızca himaye edilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız olmak üzere Formula 1'in tekrar ülkemize gelmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz.''

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