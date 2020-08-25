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Gaziantep'te sorulan adresi bilmeyen genci bıçakladılar

Sorulan adresi bilmediği için bıçaklanan 17 yaşındaki gencin annesi, feryat ederek çocuğunu üç yerinden yaralayanların bulunmasını istedi.

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Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi’nde, evinin önünde oturan 17 yaşındaki Selçuk Sert, kendisine adres soran 2 kişiye adresi bilmediğini söyledi.

Bunun üzerine yoluna devam eden 2 şahıs, biraz ilerledikten sonra genci tekrar yanlarına çağırarak tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu 2 şüpheli, Selçuk Sert'i ciğerinden, bacağından ve kalbinin altından bıçakladı.

Yoğun bakım tedavisi devam ediyor 

Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç, hayati tehlikeyi atlatırken, yoğun bakımdaki tedavisinin ise devam ettiği vurgulandı.

Anne feryat etti

Yaşanan olayın ardından büyük bir acı ve korku yaşayan 17 yaşındaki Selçuk Sert'in annesi Meliha Sert, "Oğlum evin önünde otururken iki kişi gelip adres soruyor. Oğlum da adresi söylemeyince gidiyorlar ve biraz ilerledikten sonra oğlumu tekrar yanlarına çağırıyorlar. Oğlumla biraz tartıştıktan sonra bacağından, karnından ve kalbinin altından bıçaklıyorlar. Ben beş çocuk büyütürken ne zorluklar yaşıyorum ama iki kişi gelip bir adres yüzünden benim oğlumu bıçaklıyor. Çocuğum üç yerinden bıçaklanıyor ve üç günden beri yaşam savaşı veriyor. Benim yüreğim yandı, başka annelerin yüreği yanmasın. Bunu yapanlar bulunsun. Biz bu evlatları kolay büyütmüyoruz. Bugün çocuğum tekrar hayata döndü ve şuan yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Bunu yapanlar yakalansın ve adalet yerini bulunsun" dedi.

Şüpheliler aranıyor 

Pazar günü öğle saatlerinde yaşanan olayı anlatan ağabey Numan Sert ise o an çok üzüldüğünü ve korktuğunu belirterek, kardeşini bıçaklayanlardan hesap sorulmasını istediklerini vurguladı.

Selçuk Sert'i yaralayan iki saldırganı arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

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