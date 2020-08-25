BIST 1.091
DOLAR 7,41
EURO 8,75
ALTIN 457,84
HABER /  SPOR
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Filip Novak'tan değerlendirme: En iyi olan formayı alacaktır

İhlas Haber Ajansı

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Filip Novak, 'Fenerbahçe'nin başarısı için buradayım' dedi. Caner Erkin ile forma rekabetine değinen Novak, en iyi olanın formayı alacağını söyledi. Ayrıca Novak, 20 yaşında kadar forvet oynadığını ancak sol bekte görev almayı sevdiğini belirtti.

Abone ol

Topuk Yaylası Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de yeni transferlerden Filip Novak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisi için uzun bir sezon olduğunu ifade eden Novak, “Hem Avrupa Ligi'nde hem kupada hem de ligde mücadele ettik. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle bir kulüpte oynamak her zaman hayalimdi” dedi.

Trabzonspor’dan ayrılış sürecine değinen Filip Novak, “Trabzon’da olduğum zaman sadece Trabzonspor’a odaklandım. Kontratımın son 6 ayında diğer opsiyonları düşünmeye başladım. Fenerbahçe’den teklif geldiğinde bunu duymak çok hoş oldu. Elimden gelenin en iyisini yapacağım başarılı olmak için" diye konuştu.

"20 yaşıma kadar forvet oynadım"

Futbola başladığında forvet oynadığını belirten Filip, “20 yaşıma kadar forvet olarak oynadım. Kulüp değiştirdiğimde kimse sol bek oynamak için hazır değildi. Beni burada denediler ve ben de başarılı oldum. Pozisyonumu asla değiştirmek istemem, bu pozisyonda oynamayı seviyorum” şeklinde konuştu.

Caner ile arasındaki forma rekabetine değendi

Rekabei ile alakalı da Novak, şu cümlelere yer verdi:

"2 tane iyi oyuncu olması bence çok iyi. Bu sene lige 3 takım daha geldi ve sezon uzun olacak. Bir sürü iyi futbolcuya ihtiyacımız var. En iyi olan formayı alacaktır. Ben 11 oyuncusu olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım ama en önemlisi takımın başarısı. Şampiyonluk yarışı ile ilgili konuşmayı sevmiyorum. Her oyuncu elinden gelenin en iyisini yapmalı. Ben her zaman ligin en zirvesinde oynamak istiyorum. Takım içindeki arkadaşlarımı görüyorum ve gerçekten herkes çok aç bu takıma kupalar getirebilmek için."

"Fenerbahçe'nin geleceğini düşünmek istiyorum"

Trabzonspor formasıyla Fenerbahçe karşısına çıktığı maçlar ile ilgili görüşlerini aktaran Novak, “Fenerbahçe’ye karşı oynadığımız zaman o maçlar çok farklıydı. Bütün şehir o maçı bekliyordu. Tam olarak sayısını hatırlamıyorum ama çok fazla Fenerbahçe’ye karşı maç kazandık. Ben Fenerbahçe’nin geleceğini düşünmek istiyorum ve bunun için buradayım” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Star TV Gerçeğin Peşinde sunucusu Serap Paköz makyajsız haliyle şoke etti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın fiyatları yükselecek mi? Ünlü emtia portföy yöneticisinden kritik yorum
Formula 1, 9 yıl aradan sonra İstanbul'a resmen geri döndü
Yapay zekayla Hz. İsa'nın portresi yapıldı! Hristiyan ikonografisinde tasvir edildiği gibi değil
BAE, İsrail ve ABD ile toplantıyı iptal etti sebebi Netanyahu'nun F-35 anlaşması tutumu
MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı! İbrahim Tatlıses'in yeğeni çıktı
Okul servis ücretleri belli oldu! İşte Ankara ve İzmir'de ödenecek ücretler
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te sorulan adresi bilmeyen genci bıçakladılar
Erdoğan'ın 'çöp dağları' eleştirisine İmamoğlu'ndan yanıt: Gidip o dağları görelim
İzmir'deki BMC fabrikasında koronavirüs nedeniyle üretime ara verildi
Güney Kore, artan koronavirüs vakaları nedeniyle okulları yeniden tatil edildi
Kayseri'de kayıp olarak aranıyordu ölü bulundu
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkası yerine gelen Selçuk Tepemi kim?
Yorumlar