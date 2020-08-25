Nihat Hatioğlu koronavirüse yakalandı! Asistanı açıkladı

Sosyal medyada koronavirüse yakalandığı iddiaları ortaya atılan Nihat Hatipoğlu'nun son durumuyla ilgili açıklama yapan asistanı, ünlü ilahiyatçının koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğruladı.

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Nihat Hatipoğlu'nun dün resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam” ve “Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz.” ifadeleri kullanılmış bu paylaşımın ardından Hatipoğlu'nun asistanı hocanın ciğerlerinde sorun olduğunu ve tedavi gördüğünü bildirmişti.

Bugün ünlü ilahiyatçının asistanından yeni bir açıklama geldi ve Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

"Sevenlerinden dua bekliyor"

Konuyla ilgili Haberler.com'dan Olgun Kızıltepe'ye konuşan Hatipoğlu'nun asistanı "Hocam evde koronavirüs tedavisi görüyor. Durumu şimdilik stabil. Sevenlerinden dua bekliyor" ifadelerini kullandı.

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu sosyal medyada babası hakkında yapılan çirkin yorumlara isyan etmiş ve şu paylaşımda bulunmuştu:

"Nihat Hatipoğlu benim babam! Ama siz kötü yorumlar yapanları gördükçe daha çok dua ediyorum ki çıkıp daha çok anlatsın Allah’ı ve Peygamber’i. Çünkü Nihat Hatipoğlu’na düşmanlık değil bu. Bu düşmanlığınız Allah’a ve Peygamber’inedir. Ne güzel diyor Allah; De ki: Kininizle geberin"