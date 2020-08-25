BIST 1.095
DOLAR 7,41
EURO 8,76
ALTIN 456,93
HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Nihat Hatioğlu koronavirüse yakalandı! Asistanı açıkladı

Sosyal medyada koronavirüse yakalandığı iddiaları ortaya atılan Nihat Hatipoğlu'nun son durumuyla ilgili açıklama yapan asistanı, ünlü ilahiyatçının koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğruladı.

Abone ol

Nihat Hatipoğlu'nun dün resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam” ve “Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz.” ifadeleri kullanılmış bu paylaşımın ardından Hatipoğlu'nun asistanı hocanın ciğerlerinde sorun olduğunu ve tedavi gördüğünü bildirmişti.

Bugün ünlü ilahiyatçının asistanından yeni bir açıklama geldi ve Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

"Sevenlerinden dua bekliyor"

Konuyla ilgili Haberler.com'dan Olgun Kızıltepe'ye konuşan Hatipoğlu'nun asistanı "Hocam evde koronavirüs tedavisi görüyor. Durumu şimdilik stabil. Sevenlerinden dua bekliyor" ifadelerini kullandı.

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu sosyal medyada babası hakkında yapılan çirkin yorumlara isyan etmiş ve şu paylaşımda bulunmuştu:

"Nihat Hatipoğlu benim babam! Ama siz kötü yorumlar yapanları gördükçe daha çok dua ediyorum ki çıkıp daha çok anlatsın Allah’ı ve Peygamber’i. Çünkü Nihat Hatipoğlu’na düşmanlık değil bu. Bu düşmanlığınız Allah’a ve Peygamber’inedir. Ne güzel diyor Allah; De ki: Kininizle geberin"

İlgili Haberler
Hasta olan Nihat Hatipoğlu için zalim yorumlar oğlu Osman Hatipoğlu isyan etti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs patladı asker sokağa indi okullar kapandı bağışıklık yalan oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Almanya'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı: En ufak kıvılcım bir felakete yol açabilir
Altın fiyatları yükselecek mi? Ünlü emtia portföy yöneticisinden kritik yorum
Formula 1, 9 yıl aradan sonra İstanbul'a resmen geri döndü
Yapay zekayla Hz. İsa'nın portresi yapıldı! Hristiyan ikonografisinde tasvir edildiği gibi değil
BAE, İsrail ve ABD ile toplantıyı iptal etti sebebi Netanyahu'nun F-35 anlaşması tutumu
MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı! İbrahim Tatlıses'in yeğeni çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da güzellik merkezinde öldürücü 3 bıçak darbesi! 'Bu daha bitmedi'
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması davasında 24 sanığa ceza yağdı
Yunanistan'dan tuhaf açıklama: Türkiye ile diyaloğa hazırız ancak...
Filip Novak'tan değerlendirme: En iyi olan formayı alacaktır
Gaziantep'te sorulan adresi bilmeyen genci bıçakladılar
Meteoroloji aşırı yağış için alarm verdi! Ordu, Tokat, Samsun listede
Yorumlar 2 yorum