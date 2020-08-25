Nihat Hatipoğlu koronavirüse yakalandı! İlk açıklama geldi

Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Nihat Hatipoğlu sosyal medya hesabından sağlık duruma ilişkin açıklama yaptı. Hatipoğlu, korona teşhisiyle tedavi gördüğünü açıkladı.

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Nihat Hatipoğlu'nun dün resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam” ve “Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşımın ardından ünlü ilahiyatçının koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

İlk açıklama geldi

Nihat Hatipoğlu sosyal medya hesabından iddiaları doğruladı. Evinde ve sıkıntılı bir durum olmadığını belirten Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum.Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun

Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum.Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun — Prof. Dr. NİHAT HATİPOĞLU (@nihatipoglu) August 25, 2020

Nihat Hatipoğlu'nun asistanından da yeni bir açıklama geldi. hatipoğlu'nun asistanı, "Hocam evde koronavirüs tedavisi görüyor. Durumu şimdilik stabil. Sevenlerinden dua bekliyor" ifadelerini kullandı.

Osman Hatipoğlu isyan etti

Hatipoğlu'nun rahatsızlığının duyurulmasının ardından sosyal medyada çok çirkin paylaşımlar yapıldı ve hocanın hastalığına sevinenler bile oldu.

Nihat Hatipoğlu hoca korona olmuş.

Geçmiş olsun Rabbim şifa versin.

Şu yazılanlara bakınca insan sormadan edemiyor, İslam dinini anlatmaktan başka ne yaptı bu adam.



Bu ahlaksızlara bizde bir Hadisi Şerifle cevap verelim.

𝐊𝐮𝐥 𝐤ı𝐧𝐚𝐝ığı𝐧ı 𝐲𝐚ş𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐧 ö𝐥𝐦𝐞𝐳𝐦𝐢ş. pic.twitter.com/VJ4VoGJ0A5 — Zeki Bahçe (@zekibahce) August 24, 2020

Bu paylaşımlar ünlü ilahiyatçının oğlunu isyan ettirdi:

Nihat Hatipoğlu benim babam! Ama siz kötü yorumlar yapanları gördükçe daha çok dua ediyorum ki çıkıp daha çok anlatsın Allah’ı ve Peygamber’i. Çünkü Nihat Hatipoğlu’na düşmanlık değil bu. Bu düşmanlığınız Allah’a ve Peygamber’inedir. Ne güzel diyor Allah;

De ki: Kininizle geberin — Osman Hatipoğlu (@ohatipogluu) August 24, 2020