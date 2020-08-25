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Erdoğan'dan dikkat çeken Malazgirt paylaşımı Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 949. yıl dönümü olacak Malazgirt Zaferi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla bir videolu paylaşımda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

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