Antalya'da güzellik merkezinde öldürücü 3 bıçak darbesi! 'Bu daha bitmedi'

ANTALYA'da kız kardeşinin iş yerine ait balkonda oturan kadın, bıçaklı saldırıya uğradı. Boyun ve karın bölgesinden darbe alan kadın hastanede ameliyata alındı. Zanlının, bıçakladığı kadının kardeşine platonik aşık olduğu, ablayı engel olmakla suçladığı için olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Ayrıca Süleyman T.'nin kaçtığı sırada 'bu daha bitmedi' dediği öne sürüldü.

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Olay, saat 13.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 451 Sokak üzerindeki bir güzellik salonunun balkonunda meydana geldi. İddiaya göre iş yerinin önüne otomobiliyle gelen Süleyman T., balkonda masada oturan abla Şenay N.’yi boyun ve karın bölgesinden 3 bıçak darbesiyle yaraladı.

Olayı engellemeye çalışan kız kardeş Şennur N. ile o anda orada bulunan kıza da bıçak sallayan saldırgan olay yerinden otomobiliyle kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan abla Şenay N.’yi bir vatandaş otomobiliyle yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı.

Ablasını hastaneye bıraktı, kanlar içinde kalan kıyafetle geri geldi

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olaya tanık olan çalışan ve müşteri genç kız büyük korku yaşadı. Ablasını kanlar içinde hastaneye ulaştıran Ş.N, üzerindeki kanlı kıyafetiyle iş yerine geldi. Kıyafetlerini değiştiren kardeş yeniden hastaneye döndü. Balkonda ise yaralanan abla Ş.N’nin gözlüğü ve terliği kaldı. Polis görgü tanıklarının ifadesi ile belirlediği şüpheli S.T’yi yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan kadının ameliyata alındığı öğrenildi.

Platonik aşık ablayı suçladığı için bıçaklamış

Yeni gelişme olarak, Süleyman T.'nin Sennur N.'ye platonik aşık olduğu, genç kızın aşkına karşılık vermemesine rağmen abla Şenay N.'yi kendilerine engel olmakla suçladığı öğrenildi.

"Bu daha bitmedi' deyip arabayla uzaklaşmış"

Çığlık sesleri üzerine iş yerine gelen Mustafa Kozak, “Çığlık sesini kızım sandım. Kızımda o esnada olay yerindeydi. Hemen koştum geldim, benim kiracının kız kardeşini bıçaklamış. Bıçaklama anında kızım yanındaymış hatta benim kızım,’ dur abi ne yapıyorsun demiş’. Kızım balkondan atlayıp kaçmış, kiracım olan kardeşi ona müdahale ederken ona da saldırıda bulunmuş. Kadın kendisini dükkana kapatıyor kurtuluyor. Sonra giderken de şahıs,’bu daha bitmedi’ deyip arabayla uzaklaşmış.”dedi.