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UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak

İhlas Haber Ajansı

UEFA, Bayern Münih ile Sevilla arasında Budapeşte’de oynanacak UEFA Süper Kupa maçına stat kapasitesinin yüzde 30’u kadar taraftar alınacağını açıkladı.

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UEFA İcra Komitesi, önemli bir karar imza attı. Bugün yapılan toplantının ardından, Bayern Münih ile Sevilla arasında 24 Eylül Perşembe günü Budapeşte’de oynanacak Süper Kupa maçında UEFA Oyuna Dönüş Protokolü'nün uygulanacağı ve bu kapsamda müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 30’u kadar taraftar alınacağını açıklandı.

UEFA organizasyonlarına korona virüs sebebiyle seyirci alınmama kararına ilişkin durum takibinin yapılmaya devam edileceği ve herhangi bir değişikliğin gerekmesi durumunda UEFA İcra Komitesi'ne tavsiyede bulunulacağı da dile getirildi.

''Pilot uygulama olarak Budapeşte'deki UEFA Süper Kupası'nı kullanmayı umuyoruz''
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de kararla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Futbolun zor zamanlarda taraftarlar olmadan devam edebileceğini göstermek önemli ancak bu oyunun karakterinden bir şeyler kaybettiriyor. Taraftarların maçlarımıza dönüşünü görmeye başlayacak bir pilot uygulama olarak Budapeşte'deki UEFA Süper Kupası'nı kullanmayı umuyoruz. Macaristan Federasyonu ve hükümeti ile herkesin sağlığını korumak için önlemler almak üzere yakın bir şekilde çalışıyoruz. İnsanların güvenliği ile risk almayacağız" ifadelerini kullandı.

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