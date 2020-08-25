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Almanya'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı: En ufak kıvılcım bir felakete yol açabilir

ALMANYA, Doğu Akdeniz temaslarında Türkiye'ye gelmeden önce Yunanistan'a desteğini açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Doğu Akdeniz'de halihazırdaki durumun ateşle oynamaktan farkı yok. En ufak kıvılcım bir felakete yol açabilir" ifadelerini kullandı.

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Heiko Maas, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yaptığı arabuluculuk ziyaretleri kapsamında Atina'da, Yunanistan'a desteğini sundu. 

Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşen ve Doğu Akdeniz'deki krize dair değerlendirmeler yapan Maas, arabuluculuk görüşmelerinin Türkiye ayağına gelmeden Almanya'nın krizle ilgili Yunanistan'ı desteklediğini açıkladı. 

"Askeri çatışma riski bulunuyor"

Yunanistan ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz enerji kaynakları üzerinde hak iddialarından kaynaklanan krizin doğrudan görüşmelerle çözülmesi çağrısı yapan Almanya Dışişleri Bakanı, bu yüzden askeri çatışma riski bulunduğu uyarısını yaptı.

Maas "Doğu Akdeniz'de halihazırdaki durumun ateşle oynamaktan farkı yok. En ufak kıvılcım bir felakete yol açabilir" dedi. 

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