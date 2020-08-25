Sinop Aile Hekimi Dr. Engin Ünaldı koronavirüsten hayatını kaybetti

SİNOP'ta görev yapan Aile Hekimi Dr. Engin Ünaldı, koronavirüs savaşına yenik düştü. Acı haberi Türk Tabipleri Birliği paylaştı.Abone ol
Türk Tabipleri Birliği, resmi Twitter hesabından paylaşım yaparak, Dr. Engin Ünaldı'nın ailesine ve tıp camiasına baş sağlığı temennisinde bulundu.
Yapılan paylaşımda, "Aile Hekimi Dr. Engin Ünaldı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ailesine, sevenlerine ve tıp camiasına baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Yapılan paylaşım:
Aile Hekimi Dr. Engin Ünaldı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) August 25, 2020
Ailesine, sevenlerine ve tıp camiasına baş sağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/nNFbEGoLVA
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