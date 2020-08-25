Yuvam Bahçeşehir evlerine rekor başvuru

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek sosyal konut projesi Yuvam Bahçeşehir Evleri, kısa sürede büyük ilgi gördü. Projenin ilk etabında satışa sunulacak 315 konut için gerçekleştirilecek kuraya, 11 günde 12 bin 814 başvuru yapıldı.

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Başakşehir Belediyesi ve Akar Grup iş birliğiyle sosyal konut olarak hayata geçirilen Yuvam Bahçeşehir Evleri projesi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 14 Ağustos Cuma günü tanıtılan projeye mutlu bir yuva sahibi olmak isteyenler yoğun ilgi gösterdi. İlk etabı 315 konut olarak kuralı satışa sunulan projeye 11 günde 12 bin 814 başvuru yapıldı.

Başakşehir Belediyesinin adı yetti

Başakşehir Belediyesinin Yuvam Bahçeşehir Evleri projesinin garantörü olması, vatandaşların başvuru sürecinde referans oldu. Yuvam Bahçeşehir satış ofisine gelen vatandaşlar, projenin arkasında Başakşehir Belediyesi olduğu için gönül rahatlığıyla başvuru yaptıklarını söyledi. 12 bin 814 kişinin başvurduğu projede en çok rağbet gören 3+1 konutlar oldu. 6 bin 685 kişi 3+1 kapalı mutfak seçenekli daireler için kayıt yaptırdı. 4 bin 832 kişi 2+1 kapalı mutfak daireler için, bin 297 kişi de 2+1 açık mutfak daireler için başvuru yaptı.

Evler kurayla sahiplerini bulacak

Yuvam Bahçeşehir Evleri’ne gösterilen yoğun talep nedeniyle başvuru süresi 3 gün uzatılmıştı. Sürenin dolmasının ardından kuranın ne zaman ve nerede çekileceği merak ediliyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından kura yeri ve tarihi Başakşehir Belediyesi ve Yuvam Bahçeşehir Evleri projesinin resmi web sitelerinde duyurulacak.

Herkes için mutlu bir yuva

Yuvam Bahçeşehir Evleri projesinde 315 konut, 2+1 ve 3+1 seçenekli olarak kuralı satışa sunuldu. Yüzde 5 peşinat ve uygun taksitlerle dikkat çeken sosyal konut projesinde daire fiyatları 344 bin 250 liradan başlıyor.