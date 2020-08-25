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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail-Sudan arası aktarmasız ilk resmi seferle Sudan’a gitti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail ile Sudan arasındaki ilk resmi aktarmasız seferle Sudan’a gitti. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, sosyal medyadan yayınladığı mesajında, “İsrail'den Sudan'a ilk resmi aktarmasız uçuşunda olduğumuzu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz!" ifadelerine yer verdi.

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Pompeo Hartum’a ulaştıktan sonra yaptığı açıklamada, “Sivillerin liderliğindeki geçiş hükümeti ile görüşmeler için Hartum'da olmak harika.  Devam etmekte olan bu demokratik geçiş, Sudan halkı için bir nesilde bir kez karşılaşılan bir fırsattır. ABD-Sudan ilişkisinin nasıl derinleştirileceğini tartışmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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