İÇİŞLERİ Bakanlığı, kucağında bebeği bulunan kadının uygunsuz fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığı hesabı kullanan Y.E. adlı kişinin Gaziantep'te yakalandığını açıkladı.

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Sosyal medyada Elif Sarı isimli kadının, bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, kendisinin müstehcen fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden olmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları Elif Sarı’nın tutuklanması için İçişleri Bakanlığı’nı etiketleyerek çağrı yapmıştı. Bir sosyal medya hesabından, “Çok özür dileyerek bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok” diye paylaşımda bulundu. 'elifsaritutuklansın' çağrısı binlerce kez paylaşıldı.

Emniyet harekete geçmişti

Hesabın adres bölümünde Bartın-Karabük yazmasının ardından Bartın ve Karabük Emniyet Müdürlüğü’nün çalışma başlattığı öğrenildi. Sosyal medyada gündem olan hesabın geçmişte değişik isimler ve illerle ilgili hesaplar açtığı da görüldü.

Son dakika gelişmesine göre; İçişleri Bakanlığı'ndan Sosyal medyada uygunsuz fotoğrafı paylaşılan kadınla ilgili açıklama: Fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu İnstagram hesabını kullanan Y.E. isimli erkek şahıs Gaziantep ilinde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatıldı.

Erkek şahıs Gaziantep'te yakalandı

İçişleri Bakanlığı, kucağında bebeği bulunan kadının uygunsuz fotoğrafları ile mesajların sosyal medyada paylaşılması ile ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "Sosyal medya platformu Twitter'da, #elifsaritutuklansin' etiketi ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; söz konusu fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu Instagram hesabını kullanan Y. E. isimli erkek şahıs, Gaziantep ilinde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatılmıştır.

''Ülkemizle bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır''

Bahsi geçen hesaptaki şahısların yabancı uyruklu ve yurtdışında yaşayan şahıslar oldukları, dolayısıyla konunun ülkemizle bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır. Y. E. isimli şahsın bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek ülkemizde yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı belirlenmiştir" denildi.