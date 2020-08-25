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MSB: Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildi

MİLLİ Savunma bakanlığı, TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne tarafından Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildiğini açıkladı.

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne tarafından bugün, Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir" denildi.

MSB, TurAzKartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da devam eden TurAzKartalı Tatbikatı'ndan çekilen fotoğraflar ile hazırlanan videoyu paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bir ovanın iki dağıyız, dumanımız birdir bizim. Ezelden ebede bu davamız, tarafımız birdir bizim" denildi. Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı paylaşımda, tatbikattan çekilen fotoğraflar ile hazırlanan video da bulundu.

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